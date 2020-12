Borse europee in rosso, spaventa nuova variante Covid

Daniela La Cava 21 dicembre 2020 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Avvio d'ottava in rosso per le principali Borse europee in scia ai crescenti timori legati all'evoluzione della pandemia di coronavirus. Nei primi minuti di scambi regnano le vendite, con il Cac40 che cede circa il 2,77% e il Dax che indietreggia del 2,24%, giù di circa il 2% il listino inglese Ftse 100.Sui mercati spaventa soprattutto la variante Covid rinvenuta nel Regno Unito che ha costretto l'Europa, Italia inclusa, a sospendere i voli con il Paese. Le autorità sanitarie UK hanno avvertito che la variante Covid è "fuori controllo", al punto da far raddoppiare il numero dei contagi nel Paese nell'arco di una settimana.Mentre venti di panico soffiano in Europa, confortanti le notizie che arrivano dagli Usa, con il Congresso degli Stati Uniti che ha raggiunto un accordo sul piano di stimoli economici anti-Covid-19 dopo settimane di negoziati, che risalgono al periodo pre-elezioni presidenziali. Il Congresso si riunirà nella giornata di oggi per votare il piano.A livello macro, tra gli appuntamenti macro da monitorare, c'è il Chicago Fed National Activity Index di novembre negli Usa e la lettura flash per il mese di dicembre della fiducia dei consumatori nella zona euro. Il tutto in una settimana che porterà alla chiusura delle Borse il giorno di Natale e a sedute con orari ridotti/chiusura il giorno della Vigilia.