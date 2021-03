Borse europee in rialzo, prevalgono speranze ripresa. I temi da seguire

Valeria Panigada 15 marzo 2021 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee si muovono in territorio positivo, proseguendo i guadagni della scorsa settimana. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,4%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,2%, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,6% e a Londra l'indice Ftse 100 segna un +0,4%. Sui mercati prevalgono le speranze per la ripresa economica mondiale, dopo gli incoraggianti dati giunti dalla Cina. La produzione industriale, nei mesi di gennaio e febbraio, è balzata del +35,1% su base annua, oltre il +30% atteso dal consensus. Il trend si spiega con i numeri pessimi dello stesso dato nel periodo gennaio-febbraio del 2020, quando la Cina ha sperimentato per prima, rispetto al resto del mondo, gli effetti devastanti sull'economia della pandemia del coronavirus. Idem per le vendite al dettaglio, che nei due mesi di gennaio e febbraio, sono volate del +33,8% su base annua, rispetto al +32% atteso dal consensus.Sullo sfondo rimangono i timori sull'inflazione, con la rimonta dei rendimenti obbligazionari. Market mover cruciale di questa settimana, per l'intero azionario globale, sarà il meeting del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, che si riunirà nei giorni di martedì 16 e mercoledì 17, per poi comunicare la decisione sui tassi mercoledì. Alcuni analisti prevedono che il presidente della Fed Jerome Powell & Co rivedranno al rialzo l'outlook sul Pil Usa a seguito del bazooka fiscale da $1,9 trilioni firmato dal presidente americano Joe Biden, la scorsa settimana.