Borse europee in rialzo incoraggiate da Wall Street, focus su trimestrali in attesa dell'inflazione Usa

Valeria Panigada 9 febbraio 2022 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovono in territorio positivo nei primi minuti di contrattazione, incoraggiate dai rialzi di Wall Street e dei listini asiatici. In avvio l'indice Eurostoxx 50 segna un progresso dell'1,04%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,83%, a Parigi il Cac40 sale dell'1% e a Londra l'indice Ftse100 avanza dello 0,6%.Nonostante i timori sull'inflazione e sulle politiche monetarie, il leggero allentamento osservato nel mercato dei titoli di Stato statunitensi dovrebbero sostenere i mercati oggi che guardano alle trimestrali societarie, in assenza di spunti macro di rilievo e in attesa del dato sull'inflazione americana di gennaio, in uscita domani.