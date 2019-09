Borse europee in rialzo in avvio alla vigilia del meeting Bce

Daniela La Cava 11 settembre 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Sale l'attesa sui mercati per il meeting della Banca centrale europea (Bce) in agenda domani. Aspettando le indicazioni che arriveranno domani da Mario Draghi & Co., che dovrebbe lanciare una serie di misure, i listini europei aprono la seduta infrasettimanale in territorio positivo: il Dax avanza dello 0,64%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 mostrano una crescita rispettivamente dello 0,31% e dello 0,46 per cento.Da monitorare anche il comparto tech dopo le novità annunciate ieri sera da Apple. Il colosso di Cupertino ha presentato i suoi nuovi prodotti, tra cui l'iPhone 11, a un prezzo pari a 699 dollari, inferiore rispetto ai 749 dell'iPhone XR, modello che va a sostituire.