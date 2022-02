Borse europee in rialzo, febbraio inizia con toni positivi

Valeria Panigada 1 febbraio 2022 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovono in territorio positivo, proseguendo i rialzi di inizio settimana, incoraggiate dai guadagni di Wall Street, che ha chiuso in netto vantaggio dopo le dichiarazioni ritenute generalmente rassicuranti dai funzionari della Federal Reserve sul previsto rialzo dei tassi di interesse. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dell'1,22%. A Francoforte il Dax segna un 1,20%, a Parigi il Cac40 guadagna l'1,07% e a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,72%.Il mese di febbraio dovrebbe iniziare con toni più positivi grazie alla buona performance di ieri dell'azionario americano, guidato dai titoli tecnologici, dopo le dichiarazioni di diversi leader della Fed, che hanno confermato di considerare un rialzo dei tassi a marzo ma hanno mantenuto la vaghezza per il futuro, per le incertezze sull'inflazione e sull'impatto della pandemia.In attesa delle decisioni di giovedì della Bank of England e della Banca centrale europea (Bce), gli investitori rilevano anche che la RBA, la banca centrale australiana, oggi ha annunciato la fine del suo programma di Quantitative easing, precisando che gli ultimi acquisti di asset avverranno il prossimo 10 febbraio, ma non ha mostrato alcun fretta di aumentare il tasso di riferimento, ancora fissato allo 0,1%, al minimo storico.La seduta di oggi sarà animata dalle letture finali delle indagini IHS Markit Pmi nel settore manifatturiero in Europa e dall'Ism negli Stati Uniti.