Borse europee in rialzo dopo rassicurazioni Powell, focus su trimestrali e dati macro

Valeria Panigada 25 febbraio 2021 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto la seduta di oggi in territorio positivo, in scia ai guadagni di Wall Street e di Tokyo. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,5%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,4%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,4% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,3%. Ancora una volta è stato il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, a smorzare le preoccupazioni di un ritorno improvviso dell'inflazione negli Stati Uniti. "I rialzi dei prezzi una tantum non necessariamente alimentano l'inflazione", ha detto il presidente della Fed. L'attenzione degli operatori oggi sarà rivolta al fronte societario, animato da diverse trimestrali, tra cui spiccano quelle di Axa, Bayer, Aston Martin e Telefonica Movimentato anche il fronte macro, con i vari indici di fiducia per l'Italia e per la zona euro. Si segnala, tra le altre cose, l'avvio della due giorni del Consiglio europeo che si focalizzerà sul piano vaccinale.