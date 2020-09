Borse europee in rialzo (Londra esclusa), sponda da recupero Cina

Daniela La Cava 1 settembre 2020 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee centrano il rimbalzo nei primi minuti di contrattazioni. Dopo i cali registrati in chiusura ieri, il Dax sale dello 0,51% mentre il Cac40 mostra un aumento dello 0,14 per cento. In calo, invece, il Ftse 100 che lascia sul parterre circa lo 0,7% dopo la chiusura per festività di ieri.I mercati iniziano la giornata con le nuove buone indicazioni in arrivo dalla Cina. In particolare, l'indice PMI manifatturiero della Cina, stilato congiuntamente dalle società Caixin e Markit, è salito nel mese di agosto a 53,1 punti, meglio dei 52,5 attesi dal consensus e in accelerazione rispetto ai 52,8 di luglio. Oggi si attendono gli aggiornamenti sul settore manifatturiero per le principali economie della zona euro e dall'indice Ism Usa.