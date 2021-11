Borse europee in profondo rosso, torna incubo Covid con variante Nu

Valeria Panigada 26 novembre 2021 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Borse europee in profondo rosso sui timori per la nuova variante del coronavirus, la variante Nu scoperta in Sudafrica, che torna a far paura. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 cede il 3,9%. A Francoforte il Dax perde il 3,4%, a Parigi il Cac40 segna una flessione del3,9% e a Londra l'indice Ftse100 arretra del 3,3%.La nuova variante, denominata B.1.1.529, battezzata anche come "super sudafricana", presenterebbe secondo gli esperti 32 diverse mutazioni nella proteina spike. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-WHO) ha indetto oggi una riunione straordinaria. Olanda e Belgio dovrebbero decidere oggi nuove misure restrittive destinate a contenere il contagio, mentre il Regno Unito ha preso già provvedimenti, chiudendo i confini a sei paesi africani: oltre al Sud Africa, sono stati sospesi i voli dal Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Botswana.Questi annunci arrivano mentre diversi paesi europei, tra cui Francia e Portogallo tra gli ultimi, stanno intensificando le loro misure per combattere il Covid-19 a causa di un'impennata dell'epidemia nel continente. Un contesto che alimenta i timori per un possibile rallentamento della crescita economica a fronte di una inflazione in aumento.L'incubo della variante Nu zavorra anche i prezzi del petrolio. I futures sul contratto WTI scambiato a New York scivolano del 3,5% circa a $75,66 al barile, mentre il Brent fa -2,83% a $79,92.