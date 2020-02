Borse europee in profondo rosso in avvio, Dax cede quasi il 4%

Valeria Panigada 28 febbraio 2020 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in profondo rosso per le Borse europee, sui timori crescenti legati alla diffusione del coronavirus nel mondo e sulla minaccia di un impatto significativo sull'economia globale. In avvio l'indice Eurostoxx 50 cede il 3,76%. A Francoforte il Dax perde il 3,87%, a Parigi il Cac40 va giù del 3,45%, a Londra l'indice Ftse100 indietreggia del 2,96%. Ieri sera Wall Street ha chiuso in forte ribasso, con il Dow Jones capitolato di 1.190,95 punti, il crollo in termini di punti peggiore della sua storia, chiudendo a 25.766,64 punti. Il panico si è trasferito sui listini asiatici, tutti in rosso. Tokyo ha chiuso questa mattina con una flessione del 3,7%. Il Giappone ha deciso di reagire al diffondersi del virus chiudendo tutte le scuole, una decisione che coinvolge 13 milioni di studenti, fino alla fine di marzo-inizi di aprile, dopo che più di 200 persone sono state colpite dal virus nel paese. Coronavirus a parte, la giornata sarà movimentata da diversi dati macro, tra cui spiccano l'inflazione in Italia e in Germania relativa a febbraio. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti arriveranno la bilancia commerciale, il reddito e la spesa personale oltre che la fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan.