Borse europee in moderato ribasso, sale attesa per discorso Powell

26 agosto 2020

MILANO (Finanza.com)

Inizio di giornata in moderato ribasso per le principali Borse europee. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,20%. A Francoforte il Dax cede lo 0,10%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,31% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,44%. In assenza di nuovi catalizzatori e di indicatori macro di rilievo, sale l'attesa per il grande incontro annuale dei banchieri centrali, che avrà come punto culminante l'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, previsto per domani. Attenzione anche all’avanzata dell'uragano Laura che entro questa sera dovrebbe arrivare nel Sud degli Stati Uniti e provocare l’interruzione delle operazioni delle principali raffinerie di petrolio nel Texas orientale e in Louisiana. Da monitorare oggi sul forex i movimenti della sterlina in scia ai rumors secondo cui Boris Johnson sarebbe pronto a dimettersi dalla carica di premier britannico tra sei mesi, a causa di problemi persistenti di salute provocati dal coronavirus. E' quanto avrebbe detto Humphry Wakefield, suocero di Dominic Cummings, consulente senior del premier, a una donna intervistata dal The Times of London.