Borse europee in moderato rialzo in attesa di catalizzatori

Valeria Panigada 26 maggio 2021 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee aprono gli scambi in moderato rialzo, con gli investitori che si muovono incerti in attesa di nuovi catalizzatori in un contesto in cui dominano ancora le preoccupazioni per l'inflazione. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,4%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,5%, a Parigi il Cac40 segna un +0,4% e a Londra l'indice Ftse100 è più cauto con un +0,12%.In una giornata priva di dati macro di rilievo (in agenda solo le scorte di greggio Usa), gli investitori attendono il discorso del vicepresidente della Federal Reserve (Fed), Randal Quarles, visto che sui mercati continuano ad aleggiare le preoccupazioni legate al tema inflazione e al potenziale tapering. Ieri il vicepresidente della Federal Reserve Richard Clarida ha assicurato che la banca centrale americana potrebbe contenere l'inflazione senza fermare la ripresa economica.