Borse europee in moderato rialzo, focus su evoluzione pandemia

Valeria Panigada 17 agosto 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza sopra la parità per le principali Borse europee. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,31%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,24%, a Parigi il Cac40 segna un +0,47% e a Londra l'indice Ftse 100 avanza dello 0,28%. Oggi dal fronte macro non sono attese indicazioni di rilievo, dopo quelle giunte dal Giappone dove il Pil nel secondo trimestre del 2020 ha evidenziato una contrazione senza precedenti e più grave del previsto a causa del Covid-19. Il Pil della terza maggiore economia mondiale ha registrato nel periodo aprile-giugno una flessione annualizzata del 27,8% rispetto ai tre mesi prima, contro una stima pari a -26,9%. In assenza di altri dati macro, l'attenzione rimane rivolta all'evoluzione della pandemia. Il numero di casi di coronavirus continua ad aumentare anche in Germania e Francia, mentre negli Stati Uniti il bilancio supera ormai i 170mila morti e l'India registra più di 50mila decessi. La Nuova Zelanda, di fronte a un ritorno del virus, ha deciso di rimandare di un mese il voto per le elezioni generali.