Borse europee in moderato rialzo, attesa per gli indici Pmi

Valeria Panigada 19 febbraio 2021 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto la seduta in moderato rialzo, dopo la recente debolezza. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,2%. A Francoforte il Dax segna un +0,3%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,2% e a Londra l'indice Ftse100 è poco mosso con un +0,05%. Gli investitori guardano agli indici Pmi manifatturiero e servizi, che verranno diffusi nel corso della mattina nell'Eurozona e che dovrebbero confermare un leggero miglioramento nell'industria manifatturiera ma una continua contrazione dei servizi a causa delle restrizioni per la crisi sanitaria. Gli operatori dovranno anche reagire ai numerosi risultati societari, tra cui spiccano quelli di Renault, Danone e Allianz. Sullo sfondo rimangono i timori per la rimonta dei rendimenti delle obbligazioni a lungo termine.