Borse europee in moderato calo, focus su trimestrali

20 aprile 2022

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee aprono la seduta di oggi in moderato calo, proseguendo i ribassi di ieri. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,47%. A Francoforte il Dax cede lo 0,25%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,10% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,14%.Sui mercati continuano a pesare i timori per la congiuntura e l'impatto del conflitto Russia-Ucraina, dopo le limature alla crescita mondiale apportate dalla Banca Mondiale e dal Fondo monetario internazionale.In assenza di indicazioni di rilievo dal fronte macro, gli operatori si concentreranno su una nuova serie di trimestrali societarie, tra cui spiccano Danone, ASML e Rio Tinto.I mercati seguiranno anche la pubblicazione del Beige Book della Federal Reserve, in uscita questa sera, che servirà come base per le discussioni per la riunione di politica monetaria in agenda tra due settimane.