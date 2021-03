Borse europee in leggero rialzo, oggi in Gran Bretagna fine lockdown totale

Valeria Panigada 29 marzo 2021 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto questa prima seduta della settimana in moderato rialzo, tra le speranze di ripresa economica e i timori sanitari, che rimangono sullo sfondo. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,4%. A Francoforte il Dax segna un +0,5%, a Parigi il Cac40 guadagna lo lo 0,4% e a Londra l'indice Ftse100 avanza di 1 punto percentuale. In Gran Bretagna a partire da oggi arriva la fine delle misure di lockdown totale.Pochi gli spunti macro previsti oggi, con la sola pubblicazione dell'indice di fiducia nell'Eurozona. Tra gli altri appuntamenti, si segnala la nuova riunione dell'Ema ad Amsterdam sul vaccino Astrazeneca. Si guarderà anche ai prezzi del petrolio, attualmente in deciso calo con il ripristino quasi totale della nave portacontainer Ever Given, che si era arenata nel Canale di Suez.