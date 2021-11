Borse europee in leggero rialzo dopo il summit Biden-Xi, oggi dato su Pil Eurozona

Valeria Panigada 16 novembre 2021 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovono in leggero rialzo, con gli investitori che prendono atto dell'incontro avuto tra i presidenti americano e cinese e attendono importanti dati macro. Nei primi minuti di contrattazione, l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,16%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,15%, a Parigi il Cac40 segna un +0,14% e a Londra il Ftse100 incassa un +0,20%.Nella notte italiana il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno tenuto un vertice virtuale di più di tre ore durante il quale idue leader hanno sottolineato il loro impegno a evitare qualsiasi conflitto e hanno menzionato diversi argomenti di tensione tra cui la questione di Taiwan ele pratiche di Pechino in Tibet e a Hong Kong. L'incontro, seppur senza sorprese, ha comunque rasserenato e disteso gli animi.La seduta sarà animata da diversi appuntamenti. In mattinata da monitorare l'aggiornamento finale sull'inflazione in Italia a ottobre, ma soprattutto il Pil dell'Eurozona per il terzo trimestre. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le vendite al dettaglio e la produzione industriale, attese entrambe in rialzo su base mensile. Soprattutto sulle vendite al dettaglio, gli investitori cercheranno segni dell'impatto dell'inflazione sulla spesa del consumatore.