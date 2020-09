Borse europee in leggero calo con l'eccezione di Londra. Sguardo torna sui tecnologici di Wall Street

Valeria Panigada 11 settembre 2020 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee si muovono poco sotto la parità. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,13%. A Francoforte il Dax cede lo 0,15%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,12% mentre a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,11%. All'indomani della Bce, l'attenzione del mercato torna a rivolgersi a Wall Street dove ieri si è assistito a un nuovo calo dei grandi titoli tecnologici americani.Attenzione sul forex ai movimenti scatenati sull'euro-dollaro, che prima è balzato fino a 1,19, poi ha ritracciato velocemente, azzerando praticamente il rally. Merito-colpa della Bce di Christine Lagarde che, nella giornata di ieri, ha prima detto che il valore dell'euro "non è un target di politica" monetaria della banca centrale, non facendo parte del suo mandato, e poi ha sottolineato che l'istituzione "monitorerà attentamente" il suo valore.L'ultima seduta della settimana sarà poi movimentata da diverse indicazioni. Dopo i dati sulla produzione della Gran Bretagna si prosegue con il tasso di disoccupazione in Italia per poi chiudere con l'inflazione negli Stati Uniti. Si segnala tra gli appuntamenti, la riunione dell'Eurogruppo a Berlino.