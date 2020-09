Borse europee in forte rialzo, oggi l'audizione di Lagarde

Valeria Panigada 28 settembre 2020 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovono in deciso rialzo a inizio giornata, tentando il rimbalzo dopo un'ottava complicata, sostenute da Wall Street che venerdì scorso ha chiuso con segno positivo grazie al risveglio dei giganti tecnologici. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dell'1,4%. A Francoforte il Dax segna un +1,6%, a Parigi il Cac40 avanza dell'1,4% e a Londra l'indice Ftse100 guadagna l'1,3%.Oggi non sono previsti dati macro di rilievo, ma attenzione all'audizione della presidente della Bce, Christine Lagarde, davanti al Parlamento Europeo, prevista per questo pomeriggio. Si segnala anche la ripresa dei colloqui tra Londra e Bruxelles sul tema Brexit. Intanto sale l'attesa per l'appuntamento di domani con il primo dibattito tra Donald Trump e il suo rivale democratico Joe Biden.