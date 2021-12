Borse europee in deciso rialzo, variante Omicron fa meno paura

Valeria Panigada 7 dicembre 2021 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovono in territorio positivo, proseguendo i guadagni di inizio settimana. Dopo l'avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dell'1,77%. A Francoforte il Dax guadagna l'1,5%, a Parigi il Cac40 avanza dlel'1,55% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,93%. Mentre diversi paesi, tra cui Italia e Francia, hanno annunciato nuove misure per arginare la nuova ondata di epidemia di Covid-19, le informazioni più recenti sulla variante Omicron tendono a rassicurare gli investitori sul rischio di un ulteriore deterioramento della situazione sanitaria dopo le dichiarazioni sudafricane e americane su sintomi di non apparente gravità particolare causati dalla variante.I mercati sono sostenuti anche dal rialzo superiore alle attese delle importazioni cinesi a novembre (+31,7% su base annua), in accelerazione rispetto al +20,6% di ottobre. La seduta sarà animata oggi dall'indice Zew di fiducia degli investitori tedeschi e la lettura finale del Pil dell'Eurozona relativo al terzo trimestre, che dovrebbe confermare la crescita del 2,2% t/t rilevata nella stima preliminare. Intanto la produzione industriale in Germania ha segnato un balzo in avanti del 2,8% a ottobre rispetto al mese precedente, tornando a crescere dopo il -0,5% di settembre e facendo meglio delle attese ferme a un +0,8%.