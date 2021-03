Borse europee in calo, tra timori inflazione e tonfo lira turca

Valeria Panigada 22 marzo 2021 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee si muovono in territorio negativo, in un contesto ancora dominato dai timori di un'accelerazione dell'inflazione a cui si aggiunge il tonfo della lira turca, affondata nelle ultime ore del 12% a 8,1162 nei confronti del dollaro, in scia alla decisione del presidente Recep Tayyip Erdorgan di licenziare il governatore della banca centrale del paese, Naci Agbal, che qualche giorno fa ha alzato i tassi di interesse al 19%, per combattere il tasso di inflazione volato al 15,61%. In questo quadro, l'indice Eurostoxx 50 segna nei primi minuti di contrattazione una flessione dello 0,6%. A Francoforte il Dax cede lo 0,5%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,9% e a Londra l'indice Ftse100 scivola dello 0,7%. La seduta odierna sarà scarna di indicazioni. L'agenda macro di oggi prevede la sola pubblicazione delle vendite di case esistenti negli Stati Uniti. Da seguire il discorso del governatore della Fed, Jerome Powell, sul tema innovazione banche centrali. Dal suo intervento potrebbe emergere qualche ulteriore chiarimento sul livello di tolleranza dell’istituto riguardo al rialzo dei tassi governativi a lungo termine.