Borse europee in calo, preoccupa aumenta contagi e possibile nuovo lockdown

10 luglio 2020

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana si è avviata con segno meno per le Borse europee. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 scivola dlelo 0,57%. A Francoforte il Dax perde lo 0,51%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,72%. Gli investitori si muovono cauti di fronte al continuo aumento di casi da coronavirus, soprattutto negli Stati Uniti. Il consigliere per la salute della Casa Bianca, Anthony Fauci, ha detto che "gli stati con nuovi casi di coronavirus in rapida espansione dovrebbero seriamente considerare un nuovo lockdown". Anche l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha lanciato un alert avvertendo che la diffusione del virus sta "peggiorando" nella maggior parte del mondo.E così a Melbourne, la seconda città più grande dell'Australia, è scattato il lockdown con 288 nuovi casi. Stando ad alcune indiscrezioni, Hong Kong sarebbe pronta a chiudere di nuovo le scuole e altri dati indicano che i casi giornalieri di Tokyo, in Giappone, sono saliti di 224 nuove unità, segnando un balzo record. In questo contesto gli investitori si preparano al prossimo periodo di trimestrali societarie, che si prospetta il peggiore dal 2008.