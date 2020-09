Borse europee in calo, prendono fiato dopo rally di inizio settimana

Valeria Panigada 29 settembre 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee prendono fiato dopo il rimbalzo di inizio settimana. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 rallenta dello 0,42%. A Francoforte il Dax scivola dello 0,60%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,41% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,27%. Il rally dei mercati di inizio ottava si smorza in un contesto fragile a causa della crisi sanitaria e del rischio politico in vista delle elezioni presidenziali americane. Oggi è previsto il primo dibattito tra il presidente americano Donald Trump e il candidato rivale Joe Biden. Attenzione oggi anche al dato sull'inflazione in Germania che potrebbe riaprire il dibattito all'interno della Bce sulle misure da adottare di fronte a prezzi che non riescono a risalire. Tra gli altri dati, da seguire gli indici di fiducia nell'Eurozona e la fiducia dei consumatori negli Stati Uniti.