Borse europee in calo in avvio, attenzione alta su trimestrali

Daniela La Cava 22 luglio 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee iniziano l'ottava in calo. Nei primi minuti di contrattazioni l'indice Dax cede lo 0,12%, mentre il Ftse 100 e il Cac40 cedono rispettivamente lo 0,14% e lo 0,03 per cento. La settimana sarà segnata dall'attesa per la riunione della Bce in agenda giovedì, a cui seguirà come di consueto la conferenza stampa di Mario Draghi. Altro importante faro per gli investitori resta la stagione delle triemstrali che parte anche in Europa.