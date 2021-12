Borse europee in calo dopo la tornata delle banche centrali

Valeria Panigada 17 dicembre 2021 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovono sotto la parità, in scia alla chiusura negativa di Wall Street, dove il Nasdaq ha ceduto oltre il 2%. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,44%. A Francoforte il Dax cede lo 0,33%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,22% e a Londra l'indice Ftse100 rimane inchiodato sulla parità con un +0,01%.I mercati azionari hanno approfittato negli ultimi due giorni degli annunci delle principali banche centrali, la maggior parte delle quali ha deciso di ridurre le misure di aiuto introdotte a fronte della pandemia. La Fed ha accelerato il tapering che condurrà a tre rialzi dei tassi nel 2022, la Bank of England ha alzato i tassi di riferimento e la Bce ha confermato la fine del Pepp per il prossimo marzo.Questa mattina la Bank of Japan ha lasciato i tassi fermi ma ha fatto sapere che a partire da aprile ridurrà gradualmente gli acquisti di corporate bond e commercial paper, riportandoli ai livelli pre-pandemia.Banche centrali a parte, la seduta odierna sarà animata da alcune indicazioni, tra cui spiccano l'indice Ifo in Germania sul clima economico e i dati finali sull'inflazione nella zona euro. Da segnarsi in agenda che venerdì è il giorno delle “4 streghe” (scadenza futures e opzioni su indici e titoli).