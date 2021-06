Borse europee in calo, ancora inquietudine intorno alla Fed. Oggi discorso di Bullard

Valeria Panigada 21 giugno 2021 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovono sotto la parità, dopo la doccia fredda gettata venerdì scorso dal presidente della Fed di Saint Louis, James Bullard, che ha evocato un primo rialzo dei tassi di interesse già a partire dall'anno prossimo e una inflazione duratura. Oggi il falco della Fed Bullard interverrà ancora. Gli investitori seguiranno da vicino anche il discorso del governatore della Fed, Jerome Powell, davanti al Congresso, in agenda domani.Tra gli appuntamenti di giornata si segnala anche l'intervento di Christine Lagarde, presidente della Bce, al parlamento europeo. E sempre in tema di banche centrali, ci sarà la riunione della BoE da cui non sono attesi cambiamenti di politica monetaria, ma sarà importante seguire i consensi all'interno del board sul sostegno monetario.In questo quadro, l'indice Eurostoxx 50 segna nei primi minuti di contrattazione un ribasso dello 0,7%. A Francoforte il Dax scivola dello 0,7%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,8% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,7%.