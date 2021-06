Borse europee giugno parte bene: oggi inflazione Ue

Daniela La Cava 1 giugno 2021 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le principali Borse europee nella prima seduta del mese di giugno, con gli investitori che guardano a una serie di dati macro di rilievo in arrivo oggi dalla zona euro e dagli Usa. Nei primi minuti di scambi il Dax avanza dello 0,7% mentre il Cac40 segna un rialzo dello 0,36% e il Ftse 100 segna un +0,21% (dopo la chiusura di ieri per festività).Lato macro, i mercati attendono soprattutto l'inflazione della zona euro. Tra gli altri dati in agenda oggi per l'Italia il Pmi manifatturiero, il tasso di disoccupazione e il Pil. Per l'eurozona, come detto, test inflazione e Pmi manifatturiero. Volgendo lo sguardo oltreoceano si attende il dato sulla spesa edilizia ma soprattutto l'indice Ism manifatturiero. Intanto stamattina sono arrivati i nuovi riscontri dalla Cina sull'attività manifatturiera. Nel mese di maggio il Pmi manifatturiero della Cina stilato congiuntamente da Caixin e Markit si è attestato a 52 punti, confermando il 13esimo mese consecutivo di espansione.