Borse europee giù in avvio, sul sentiment inizia a pesare tema contagi

Daniela La Cava 14 luglio 2020 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Ribassi in avvio di contrattazioni per i principali listini europei, con l'evoluzione della pandemia che inizia a pesare sul sentiment. In attesa che prenda il via la stagione degli utili che oggi entra nel vivo con i conti delle big bank Usa. Sono attesi, infatti, oggi i conti del secondo trimestre di JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo. I mercati non sembrano trovare supporto nei dati migliori delle attese sul fronte della bilancia commerciale cinese. E così nei primi minuti di contrattazioni prevalgono le vendite in Europa: il Dax cede oltre l'1%, mentre il Ftse 100 e il Cac40 lasciano sul terreno rispettivamente lo 0,8% e l'1,34 per cento.