Borse europee girano in positivo dopo mossa Bce su Pepp, a Piazza Affari Ftse Mib +0,60%

Valeria Panigada 4 giugno 2020 - 14:01

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee accolgono con favore l'annuncio di politica monetaria della Banca centrale europea (Bce), che nella riunione odierna ha deciso di aumentare di 600 miliardi il Pandemic Emergency Purchase Programme (Pepp), portandolo a 1.350 miliardi, e allungarlo fino a giugno 2021. Gli analisti si aspettavano un aumento di 500 miliardi. In seguito all'annuncio, i listini europei, che si muovevano sotto la paritĂ , hanno girato in positivo. L'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,30%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,24% e a Piazza Affari l'indice Ftse Mib avanza dello 0,61% a 19.762 punti. Ora si attende la conferenza stampa del numero uno della Bce, Christine Lagarde, in programma alle 14.30.