Borse europee festeggiano tregua commerciale Usa-Cina, partenza in deciso rialzo

Valeria Panigada 1 luglio 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza in deciso rialzo per le Borse europee, in scia ai listini asiatici. Nei primi minuti di avvio di questa prima seduta della settimana, del mese di luglio e del secondo semestre a Francoforte il Dax sale dell'1,04%, a Parigi il Cac40 guadagna l'1,06% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,94%. I mercati sono sostenuti dalla tregua commerciale raggiunta nel fine settimana tra gli Stati Uniti e la Cina. Nell'incontro che si è svolto sabato nel corso del G20 di Osaka le due super potenze economiche mondiali hanno convenuto di riprendere il confronto e Washington ha deciso di non imporre nuovi dazi sui prodotti cinesi. Un annuncio che è stato letto come un avvicinamento e una volontà a trovare un accordo, dopo l'interruzione delle trattative a maggio, anche se la questione rimane ancora aperta e i due paesi fermi sulle loro posizioni.La giornata sarà movimentata anche da diverse indicazioni macro, tra cui spicca l'indice Pmi manifatturiero di Italia, Francia, Germania, Eurozona e Gran Bretagna relativo al mese di giugno. In uscita anche il tasso di disoccupazione di Italia, Germania ed Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno la la spesa in costruzioni a maggio e l'indice Ism manifatturiero. Si segnala anche l'avvio a Vienna dei due giorni di incontro dell'Opec allargato, in cui dovrebbero essere confermati i tagli alla produzione di petrolio nel secondo semestre.