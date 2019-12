Borse europee festeggiano l'accordo preliminare Usa-Cina, apertura in rialzo

Valeria Panigada 16 dicembre 2019 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in territorio positivo, dopo l'accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Cina sul commercio. In avvio l'Eurostoxx 50 sale dello 0,59%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,46%, a Parigi il Cac40 incassa un +0,56% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,48%. In base ai termini dell'accordo di Fase 1, la Cina acquisterà molto presto altri prodotti agricoli americani per un valore di 50 miliardi di dollari. Non è ancora chiaro, se gli Usa cancelleranno alcuni dazi imposti ai prodotti cinesi, condizione che Pechino aveva considerato sine qua non per il raggiungimento della Fase 1. L'accordo dovrebbe essere firmato nelle prossime settimane e le trattative per la Fase 2 inizieranno immediatamente. L'agenda macro odierna prevede nel corso della mattina gli indici Pmi manifatturiero e servizi di Francia, Germania ed Eurozona.