Borse europee falliscono tentativo di rimbalzo, apertura sotto la parità

25 settembre 2020

MILANO (Finanza.com)

Partenza debole per le Borse europee che falliscono il tentativo di rimbalzo e proseguono la loro discesa, nonostante il recupero di Wall Street e le speranze di un nuovo piano di stimoli negli Stati Uniti. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,34%. A Francoforte il Dax cede lo 0,28%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,53%, mentre a Londra l'indice Ftse100 segna un debole +0,10%. Sui listini europei continuano a prevalere i dubbi sulla ripresa economica di fronte a una situazione sanitaria in via di peggioramento in diversi paesi del Vecchio continente, Francia e Gran Bretagna in primis. Dal fronte macro oggi sono attesi gli indici di fiducia in Italia e gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti. Tra gli altri appuntamenti, si segnala che l'agenzia Fitch si pronuncerà sul rating della Gran Bretagna.