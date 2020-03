Borse europee di nuovo in calo, fallito il tentativo di rimbalzo in avvio su paura coronavirus

Valeria Panigada 5 marzo 2020 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee tornano a scendere, dopo un avvio in rialzo incoraggiato dal rally di Wall Street. A Francoforte il Dax cede lo 0,70%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,66% e a Londra il Ftse100 perde 1 punto percentuale. L'attenzione del mercato rimane sul coronavirus e sui timori di contagio nel mondo, con un possibile impatto significativo sull'economia globale. Oggi a Vienna inizierà la riunione dell'Opec+ che potrebbe decidere un taglio delle produzione per fermare la discesa dei prezzi in vista di un calo della domanda a causa di un possibile rallentamento economico.