Borse europee deboli, prevale prudenza in attesa dati macro e piano Usa

Valeria Panigada 3 dicembre 2020 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee si muovono poco sotto la parità, in un contesto in cui le speranze di un vaccino contro il coronavirus e di un piano di sostegno negli Stati Uniti si scontrano con i timori per il deterioramento dell'economia. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostox 50 scivola dello 0,10%. A Francoforte il Dax cede lo 0,20%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,23% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,08%. Gli investitori guarderanno con attenzione agli indici Pmi servizi e Ism non manifatturiero previsti oggi in Europa e Usa per il mese di novembre. E' attesa anche la decisione dell'Opec+ sull'offerta di petrolio del 2021. I negoziati sono stati posticipati a oggi dall'inizio della settimana.