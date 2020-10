Borse europee deboli in avvio, pesa l'impasse sul piano di rilancio Usa

Valeria Panigada 20 ottobre 2020 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto sulla parità, in scia alla debolezza di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un -0,04%. A Francoforte il Dax scivola dello 0,33%, a Parigi il Cac40 è piatto con un -0,01% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,09%.Sui mercati pesano il peggioramento della crisi sanitaria, soprattutto in Europa, dove sono scattate nuove restrizioni, e le incertezze legate al piano di rilancio negli Stati Uniti, con i negoziati tra democratici e repubblicani che non hanno ancora portato a una intesa, allontanando le speranze di un via libera prima delle elezioni presidenziali del 3 novembre. Le trattative dovrebbero riprendere oggi, fissato come termine ultimo per una intesa.Un sostegno ai mercati potrebbe giungere dalle trimestrali societarie. Oggi sono previsti i conti di Ubs in Europa e di Netflix e Texas Instruments Oltreoceano. Tra i dati macro, invece, sono previste alcune indicazioni sul mercato immobiliare negli Stati Uniti, con i permessi edilizi e le nuove costruzioni abitative.