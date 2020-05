Borse europee, debolezza in avvio: ecco i temi da monitorare oggi

Daniela La Cava 12 maggio 2020 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza all'insegna della cautela per le Borse europee, dopo la chiusura mista di Wall Street (Dow Jones in calo) e quella in leggera flessione della Piazza finanziaria di Tokyo. Nei primi minuti di contrattazioni prevalgono i segni negativi, con il Dax di Francoforte che lascia sul terreno lo 0,34%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 indietreggiano rispettivamente dello 0,29% e dello 0,15 per cento.Sui mercati gli investitori continuano a seguire da vicino gli sviluppi della pandemia di coronavirus, e mostrano una certa preoccupazione di fronte ai nuovi casi di coronavirus individuati in Asia a seguito dell'allentamento delle misure di contenimento. Sebbene contenuto, il numero è il più alto in più di un mese e alimenta i timori di chi paventa una seconda nuova ondata. Si attende anche di vedere come evolverà la situazione e in particolare la curva dei contagi in Paesi (come l’Italia) in cui è partita a maggio la cosiddetta ‘Fase 2’. Come se non bastasse, dagli Stati Uniti arriva inoltre l'avvertimento di Anthony Fauci, il virologo della Casa Bianca che, secondo alcune fonti, avrebbe intenzione di avvertire il Senato americano sui rischi che potrebbero concretizzarsi nel caso in cui gli Usa allentassero il lockdown troppo velocemente.Intanto a livello macro, pesa anche il dato relativo all'indice della produzione della Cina, che è sceso ad aprile del 3,1% su base annua, più del -2,5% atteso e molto oltre il -1,5% di marzo, arretrando dell'1,5% su base mensile. Nel pomeriggio si attende il dato sull'inflazione negli Stati Uniti.