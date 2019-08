Borse europee cercano di rialzare la testa, partenza in ordine sparso

Valeria Panigada 6 agosto 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Apertura contrastata per le Borse europee, dopo un inizio di settimana decisamente negativo. In avvio a Londra l'indice Ftse100 segna un calo dello 0,33%, mentre a Francoforte il Dax sale dello 0,21% e a Parigi il Cac40 si muove intorno alla parità con un +0,09%. Ieri sera Wall Street ha archiviato la sua peggior seduta dell'anno in scia all'escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Nella notte i listini asiatici hanno proseguito le vendite dei giorni scorsi, con Tokyo che ha chiuso in ribasso dello 0,65% ma limitando le perdite sul finale.Da Pechino sembra essere arrivato un segnale di allentamento delle tensioni, con le autorità cinesi disposte a non fare scivolare ulteriormente lo yuan nei confronti del dollaro dopo che sono state accusate di manipolazione del cambio. Ieri la valuta è crollata sotto la soglia dei 7 renmimbi per dollaro per la prima volta dalla crisi finanziaria globale. I movimenti sul forex rimangono in primo piano anche oggi.