Borse europee caute in avvio, mercato guarda a trimestrali e messaggi Draghi

26 luglio 2019

MILANO (Finanza.com)

Borse europee caute nei primi minuti di contrattazioni. L'indice londinese Ftse 100 è poco sotto la parità a 7487 punti, mentre il Dax indietreggia dello 0,03% a 12359 punti e il Cac40 segna un ribasso dello 0,13% a 5571,6 punti.I listini del Vecchio continente stanno ancora digerendo i messaggi che sono arrivati ieri dalla Banca centrale europea (Bce). Se in un primo momento il comunicato della Bce ha scaldato i mercati con il cambio della forward guidance che fa intendere la possibilità di tassi più bassi nei prossimi mesi, le parole di Mario Draghi hanno avuto l'effetto opposto e hanno raffreddato le attese, sottolineando che l´istituto di Francoforte attenderà di vedere le prossime proiezioni su Pil e inflazione prima di adottare nuove misure di politica monetaria. Adesso cresce l'attesa per la prossima riunione della Fed prevista per fine luglio. Sui mercati tiene banco la stagione degli utili: nella notte sono arrivati i numeri di Alphabet e quelli di Amazon.Tech sotto i riflettori anche per l'annuncio di Apple che ha rilevato la maggioranza della divisione chip modem di Intel, in un deal da 1 miliardo di dollari. Tra i dati macro da monitorare oggi il Pil annualizzato statunitense relativo al secondo trimestre 2019.