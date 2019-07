Borse europee caute in avvio: focus su trimestrali e dati Usa

Daniela La Cava 16 luglio 2019 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza in ordine sparso per i principali indici europei, con gli investitori che guardano alle trimestrali Usa e al ricco calendario di appuntamenti per la giornata. Quando sono trascorsi pochi minuti dall'avvio della seduta l'indice Dax sale dello 0,17% a 12.411 punti, mentre il Ftse 100 è al palo a 7.531 punti. Si muove sotto la parità l'indice francese Cac40 che segna un -0,04% a 5577,5 punti.Focus sull'indice Zew tedesco di luglio, produzione industriale Usa e il discorso del governatore della Bank of England, Mark Carney. Attenzione rivolta anche al mondo societario: è partita bene ieri la stagione delle trimestrali con i conti di Citigroup migliori delle attese. Oggi toccherà a Goldman Sachs e JP Morgan.