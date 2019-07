Borse europee caute in avvio, cresce attesa per Fed, ripresa trattative Usa-Cina e trimestrali

Daniela La Cava 29 luglio 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Borse europee caute in avvio di contrattazioni. Nei primi minuti l'indice Dax cede lo 0,23% a 12.390 punti, mentre il Cac40 e il Ftse 100 registrano rispettivamente un calo dello 0,29% a 5.593,8 punti e un leggero rialzo dello 0,09% a 7.558 punti. Quella che è iniziata oggi è una settimana densa di appuntamenti di rilievo per i mercati: in particolare si guarda alla riunione della Fed con l'annuncio di un taglio dei tassi (le attese sono per una sforbiciata di 25 punti base), ma anche alla ripresa delle trattive sul fronte commerciale tra Stati Uniti e Cina e infine alla stagione delle trimestrali.