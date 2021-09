Borse europee caute, in attesa dei dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 3 settembre 2021 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovo caute, in attesa del rapporto mensile sul lavoro negli Stati Uniti, in uscita oggi pomeriggio. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,2%. A Francoforte il Dax cede lo 0,12%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,35% e a Londra l'indice Ftse100 è piatto con un -0,05%.Nel primo pomeriggio italiano, per la precisione alle 14.30, verranno diffusi il tasso di disoccupazione, i nuovi occupati non agricoli e l'andamento dei salari relativi al mese di agosto negli Usa. I dati assumono particolare rilevanza visto che negli ultimi due mesi si è registrata una crescita dei nuovi occupati prossima a 1 milione di unità, e un ulteriore dato robusto potrebbe accelerare all’interno del board Fed la decisione sul tapering del QE.Il mercato prevede la creazione di 750.000 nuovi posti di lavoro dopo i 943.000 di luglio. Una cifra più debole del previsto potrebbe rivelarsi positiva per l'azionario, in quanto ridurrebbe la probabilità di un rapido calo degli acquisti di attività da parte della Federal Reserve. Prima, nel corso della mattina, verranno diffusi gli indici Pmi servizi di Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna e area euro. In uscita anche le vendite al dettaglio nell'Eurozona che daranno una indicazione sull'andamento dei consumi.