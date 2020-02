Borse europee: avvio misto con timori virus sempre in primo piano

Daniela La Cava 31 gennaio 2020 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Moderati rialzi in avvio di contrattazioni in Europa. L'indice Dax di Francoforte sale dello 0,36%, mentre il Ftse 100 e il Cac40 segnano rispettivamente un calo dello 0,11% e una crescita dello 0,33 per cento.Se Wall Street è riuscita a chiudere con segno positivo, l'azionario asiatico si è mostrato contrastato, frenato sempre dai timori sul diffondersi del coronavirus che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito "emergenza sanitaria internazionale". I mercati guardano anche alle indicazioni in arrivo dalla Cina, con l'indice Pmi manifatturiero, che ha centrato le attese, attestandosi a 50 punti. Per la stagione delle trimestrali sotto la lente Amazon che dopo i conti migliori delle attese ha sfondato i mille miliardi di capitalizzazione a Wall Street.