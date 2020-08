Borse europee aprono sulla parità in attesa di Powell

Valeria Panigada 27 agosto 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza piatta per le Borse europee in attesa del discorso che il governatore della Fed, Jerome Powell, pronuncerà a Jackson Hole nel pomeriggio, in occasione della riunione in videoconferenza dei banchieri centrali. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,16%. A Francoforte il Dax è poco mosso con un -0,04%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,19% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,25%. La seduta odierna sarà movimentata anche da alcuni importanti dati macro, tra cui spiccano negli Stati Uniti il Pil trimestrale e le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione.Intanto l'Ocse ha snocciolato le sue stime provvisorie sul Pil nel secondo trimestre, che sarebbe capitolato, su base trimestrale, del 9,8%. Si tratta di una flessione record, che fa impallidire la contrazione di poco superiore al -2,3% sofferta nel primo trimestre del 2009, nel vivo della crisi finanziaria del 2008. Il crollo più forte, tra le principali sette economie, è stato quello del Regno Unito, pari a -20,4%. In Italia la contrazione è stata pari a -12,4%, in Germania del 9,7%, in Canada del 12%.