Borse europee aprono sulla parità, Londra in rialzo

Valeria Panigada 10 maggio 2021 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le principali Borse europee, che si muovono sulla parità, tranne Londra che invece imbocca la via dei rialzi. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un -0,08%. A Francoforte il Dax è piatto con un +0,04%, a Parigi il Cac40 mostra un +0,03%, mentre a Londra il Ftse100 sale dello 0,30%. I mercati si prendono una pausa di riflessione dopo i guadagni di venerdì scorso innescati dopo che il rapporto mensile sul mercato del lavoro americano ha rassicurato gli investitori sul mantenimento prolungato della politica monetaria accomodante da parte della Federal Reserve. Ora si attende il dato sull’inflazione Usa di aprile, in uscita questa settimana e atteso accelerare al 3,6%. "Importante - sottolineano gli analisti di Mps Capital Services - sarà soprattutto valutare la reazione dei mercati nel caso in cui il dato dovesse risultare, come già accaduto a marzo, superiore alle attese". Oggi invece non sono attese indicazioni di rilievo. L'agenda macro prevede la sola pubblicazione dell'indice Sentix, sulla fiducia dei consumatori nell'Eurozona.