Borse europee aprono sotto la parità, sale attesa per discorso Powell

22 agosto 2019

Partenza in calo per le Borse europee dopo i guadagni di ieri. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,43%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,47% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione di mezzo punto percentuale. L'indice Eurostoxx 50 perde lo 0,44%.Gli investitori si muovono cauti in attesa del discorso di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, in programma venerdì al simposio di Jackson Hole. La giornata odierna sarà movimentata da alcune indicazioni macro di rilievo, tra cui spiccano gli indici Pmi manifatturiero e servizi di Germania, Francia e intera Eurozona relativo al mese di agosto. In uscita anche la fiducia dei consumatori europei.