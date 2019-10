Borse europee aprono sotto la parità, oggi inizia il Consiglio Ue sulla Brexit

Valeria Panigada 17 ottobre 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza sotto la parità per le Borse europee, nell'attesa di sviluppi sul fronte Brexit. I negoziati tra Londra e Bruxelles procedono a ritmo serrato senza però vedere ancora nessun esito. Oggi prende il via a Bruxelles la riunione di due giorni del Consiglio europeo. In questo clima di attesa, l'indice Eurostoxx ha avviato gli scambi in calo dello 0,15%. A Francoforte il Dax scivola dello 0,13%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,36% e a Londra l'indice Ftse100 è piatto con un -0,02%.La seduta odierna sarà movimentata anche da alcune indicazioni macro. Si segnalano le vendite al dettaglio in Gran Bretagna e la bilancia commerciale dell'Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti attenzione alla produzione industriale. A livello societario, prosegue la stagione delle trimestrali Oltreoceano con i numeri di Philip Morris e Morgan Stanley.