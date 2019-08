Borse europee aprono sotto la parità, numerosi dati macro in arrivo

Valeria Panigada 29 agosto 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza sotto la parità per le principali Borse europee, in un contesto dominato dai timori per la recessione mondiale e dalle tensioni commerciali, oltre che dall'incertezza per la Brexit. In avvio a Francoforte il Dax cede lo 0,29%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,23%, mentre a Londra l'indice Ftse100 si muove intorno alla parità con un +0,04%. La giornata odierna sarà movimentata da diverse indicazioni macro. Questa mattina sono previsti i dati su fatturato e ordinativi dell'industria in Italia e l'indice di fiducia nell'Eurozona. Nel pomeriggio attenzione all'aggiornamento su inflazione in Germania, oltre che i dati in arrivo dagli Stati Uniti, tra cui spiccano il Pil relativo al secondo trimestre e la bilancia commerciale.