Borse europee aprono sotto la parità, attesa per il nuovo piano di stimolo Usa

Valeria Panigada 6 agosto 2020 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato calo per le Borse europee. In avvio l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,32%. A Francoforte il Dax è piatto con un -0,03% e a Parigi il Cac40 segna un -0,37%. Sui mercati torna a prevalere la prudenza di fronte all'incertezza sul nuovo piano di rilancio degli stati Uniti. Il clima sui mercati è offuscato anche dallo scontro tra Pechino e Washington in campo diplomatico e tecnologico, in vista del prossimo ciclo di incontri fissato per metà agosto. Sullo sfondo rimane anche l'evoluzione sempre preoccupante della pandemia, con il numero di contagi che aumenta in diversa parti del mondo.