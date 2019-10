Borse europee aprono sopra la parità, speranze per i negoziati Usa-Cina

Valeria Panigada 11 ottobre 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in territorio positivo, proseguendo i guadagni di ieri. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,38%, mentre il tedesco Dax guadagna lo lo 0,80%. Unico segno negativo è a Londra con il Ftse100 che scivola dello 0,26% in attesa di sviluppi sul fronte Brexit.In generale, prevale l'ottimismo per i colloqui in corso a Washington tra Stati Uniti e Cina sulla questione commerciale. I negoziati per evitare l'escalation della guerra commerciale "sono andati molto, molto bene", ha commentato il presidente americano Donald Trump, anticipando che oggi incontrerà il vicepremier cinese.