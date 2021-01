Borse europee aprono sopra la parità, si guarda all'evoluzione Covid e agli Usa

Valeria Panigada 12 gennaio 2021 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le Borse europee, dopo un inizio di settimana fiacco. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,3%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,4%, a Parigi il Cac40 segna un progresso dello 0,3% e a Londra l'indice Ftse100 è poco mosso con un +0,1%. Gli investitori sembrano voler lasciarsi alle spalle le incertezze sulla situazione politica negli Stati Uniti e sull'evoluzione della pandemia di coronavirus.Sul fronte della crisi sanitaria, gli ultimi dati rimangono preoccupanti, sia per quanto riguarda i contagi sia per l'inasprimento delle restrizioni in diversi paesi, dalla Francia al Giappone fino alla Cina. Allo stesso tempo, la prospettiva di un nuovo piano di stimolo negli Stati Uniti poco dopo l'insediamento dell'amministrazione Biden il 20 gennaio suscita degli interrogativi e la procedura del processo di impeachmentlanciata dai Democratici rischia di ritardare il dibattito sul bilancio.