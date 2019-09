Borse europee aprono sopra la parità, oggi Lagarde al Parlamento Ue

Valeria Panigada 4 settembre 2019 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le Borse europee. In avvio l'indice Eurostoxx 50 guadagna lo 0,74%. A Francoforte il Dax segna un progresso dell'1%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,83% e a Londra l'indice Ftse100 incassa un +0,30%. A incoraggiare gli scambi è il dato cinese: nel mese di agosto l'indice Pmi dei servizi della Cina stilato dalle società Caixin e Markit si è attestato a 52,1 punti, al valore più alto degli ultimi tre mesi, meglio dei 51,7 punti attesi dal consensus e dei 51,6 di luglio.Sullo sfondo rimangono le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e la difficile situazione politica in Gran Bretagna. A questo riguardo, i mercati attendono gli esiti del duro scontro tra il premier inglese Boris Johnson e il Parlamento. La giornata sarà poi movimentata da diversi appuntamenti. L'agenda macro di oggi prevede i Pmi servizi per Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna ed Eurozona. Dalla Ue in arrivo anche i dati delle vendite al dettaglio.